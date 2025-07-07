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Израиль нанес удары по объектам хуситов в Йемене

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по трем военно-морским портам, контролируемым хуситами, электростанции и захваченному судну Galaxy Leader рано утром в понедельник.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в портах Ходейда, Рас-Иса, Ас-Салиф и на электростанции Рас-Канатиб", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале израильских военных.

Израильская сторона считает, что через эти порты хуситы перебрасывают оружие иранского режима, которое "используется для проведения террористических операций против государства Израиль и его союзников".

В сообщении отмечается, что среди целей Израиля также было судно Galaxy Leader, захваченное хуситами в ноябре 2023 года.

По израильским данным, хуситы установили на судне радарную систему и используют ее для отслеживания судов в Красном море.

В свою очередь, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары были частью операции ЦАХАЛ по ликвидации террористической инфраструктуры хуситов в Йемене.

Со своей стороны, член политического бюро движения хуситов "Ансар Алла" Мохаммед Аль-Фарах, чьи слова приводит телеканал "Аль-Масира", отметил, что "удары по портам, электростанциям и гражданским объектам направлены на нанесение ущерба гражданскому населению и не имеют никакого отношения к военной деятельности".

Израиль Йемен хуситы удары
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