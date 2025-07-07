Поиск

Президент США пригрозил дополнительными тарифами странам, которые поддержат политику БРИКС

Президент США пригрозил дополнительными тарифами странам, которые поддержат политику БРИКС
Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, поддерживающие политику БРИКС, будут облагаться дополнительным тарифом в размере 10%.

"С любой страны, присоединяющейся к антиамериканской политике БРИКС, будет взиматься дополнительный тариф в размере 10%. Исключений из этой политики не будет", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Лидеры стран БРИКС выступили против используемых США тарифных мер, препятствующих развитию мировой торговли.

В совместной декларации участников саммита БРИКС в Бразилии подчеркивается, что "односторонние тарифные и нетарифные меры, искажают торговлю и противоречат правилам Всемирной торговой организации".

США Дональд Трамп БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп считает, что партия Маска может вызвать политический хаос в США

Лавров и гендиректор ВТО подтвердили необходимость реформирования организации

Лидеры БРИКС предостерегают против подрывающих международную торговлю мер

Лидеры БРИКС предостерегают против подрывающих международную торговлю мер

Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе

Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе

Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным

Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 июля

Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек

Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек

Маск объявил о создании "Партии Америки"

В Техасе подтверждена гибель 27 человек в результате наводнения

В Техасе подтверждена гибель 27 человек в результате наводнения

Дрон вновь сбросил пакет с краской на здание торгпредства РФ в Швеции

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6685 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });