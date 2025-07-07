Обломки БПЛА упали на ж/д пути на юге Воронежской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о падении обломков беспилотников на железнодорожные пути, несколько поездов были задержаны.

"Минувшей ночью на территории Воронежа и трех районов региона дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. (...) В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов", - написал Гусев в своем телеграм-канале утром в понедельник.

Пострадавших нет, движение поездов восстановлено и осуществляется по расписанию, добавил глава региона.