Сбой в движении 15 поездов произошел в Воронежской области после падения обломков БПЛА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полтора десятка пассажирских поездов были задержаны в пути из-за повреждения контактной сети обломками сбитых беспилотников на перегоне Журавка - Митрофановка в Воронежской области, сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") в понедельник.

"Вчера в 23:43 в связи с выявленным повреждением контактной сети на перегоне Журавка - Митрофановка в Воронежской области движение поездов по одному пути было временно приостановлено. Пропуск пассажирских поездов осуществлялся по одному пути в реверсивном режиме в оба направления", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в пути следования было задержано 15 пассажирских поездов. Время задержки составило от 7 до 57 минут.

В 4:46, после устранения повреждения, движение было восстановлено в полном объеме. В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении восьми БПЛА над регионом. Пострадавших нет.