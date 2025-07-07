Путин предложил назначить судьями КС Константина Калиновского и Евгения Тарибо

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуры Константина Калиновского и Евгения Тарибо для назначения судьями Конституционного суда, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В Совет Федерации поступили представления президента РФ В.В.Путина о назначении на должности судей Конституционного Суда РФ кандидата юридических наук Калиновского Константина Борисовича и доктора юридических наук Тарибо Евгения Васильевича", - написал Клишас в телеграм-канале.

Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрит эти кандидатуры 15 июля и предложит Совету палаты рассмотреть вопрос о назначении на очередном заседании палаты 16 июля.