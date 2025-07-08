Госдуме предложили частично компенсировать молодым семьям с детьми аренду жилья

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы предложили предоставлять молодым семьям с детьми ежемесячную компенсацию на аренду жилья.

Законопроект № 962662-8 внесла в палату группа депутатов.

Они предложили ввести компенсацию части расходов на аренду для семей, которые являются нуждающимися в улучшении жилищных условий и не имеют жилого помещения, соответствующего учетным нормативам.

"Целями законопроекта являются снижение финансовой нагрузки на молодые семьи (...), повышение доступности жилья для семей с детьми (...), предотвращение роста бедности среди семей, для которых аренда жилья составляет значительную часть расходов, и стимулирование рождаемости через улучшение жилищных условий (...)", - говорится в документе.