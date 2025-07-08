Соглашение о работе Российско-Армянского университета внесено на ратификацию в Госдуму

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму проект закона о ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Армении об условиях деятельности в Республике Армения Российско-Армянского университета.

Соответствующая инициатива (№962986-8) размещена во вторник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Соглашение подписано в Москве 20 декабря 2024 года. Оно обеспечивает преемственность правового регулирования в отношении Университета, созданного в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Армении об условиях учреждения и деятельности в Ереване Российско-Армянского университета от 29 августа 1997 года.

"Соглашение направлено на дальнейшее совершенствование педагогической, научной, хозяйственной и финансовой деятельности Университета, усиление инструментов управления Университетом с учетом интересов его учредителей, а также на укрепление положительного имиджа РФ в Республике Армения и мировом гуманитарном пространстве", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Соглашение содержит иные правила, чем предусмотренные законодательством РФ. В частности, статьей 1 соглашения предусмотрено, что Университет пользуется статусом федеральной государственной образовательной организации высшего образования в РФ. Кроме того, в соответствии с законодательством Армении Университет является государственным университетом Армении и имеет статус фонда.