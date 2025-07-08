Четверо, включая ребенка, ранены после украинской атаки на пляж в Курске

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Курске в результате украинской атаки на пляж пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн во вторник.

"В результате атаки на пляж "Городской" в городе Курске пострадали четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Хинштейна.

Глава региона уточнил, что мужчина доставлен в больницу с проникающим ранением в грудную клетку, его состояние тяжелое. Женщин и ребенка также госпитализируют.