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Глава Минсельхоза заявил, что проблем с запчастями для техники у аграриев нет

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Существенных перебоев с топливом и критических проблем с запчастями для сельхозтехники у отечественных аграриев нет, начавшаяся на юге страны уборка урожая проходит без сбоев, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

"Цены на горючее остались практически на уровне прошлого года: изменение не превышает 1-1,5%. Существенных перебоев с дизельным топливом или бензином у аграриев нет", - сказал Разин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

По его словам, "благодаря совместному плану Минсельхоза и Минэнерго аграрии получают гарантированные объемы топлива по понятным и комфортным и при этом рыночным ценам", поэтому "сейчас ситуация стабильная".

Отвечая на вопрос издания, есть ли у отечественных аграриев проблемы с комплектующими для сельхозтехники, замглавы Минсельхоза заверил, что "никаких критических проблем с запчастями не зафиксировано".

"Ранее действительно были сложности с импортными комплектующими, но отечественные сельхозмашиностроители активно нарастили производство нужных деталей. При необходимости они оперативно модернизируют технику и устраняют любые возникающие "болячки". Поэтому аграрии полностью обеспечены запчастями, и уборка идет без сбоев", - подчеркнул Разин.

Минсельхоз Андрей Разин Минэнерго
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