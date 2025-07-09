Число пострадавших в Курске увеличилось до семи человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Курск увеличилось до семи человек, сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Всего пострадало семь человек, среди них - мальчик пяти лет", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале врио губернатора.

У пострадавших осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии, они госпитализированы.

Также врио губернатора сообщил, что все трое погибших - мужчины, один из них являлся сотрудником Росгвардии.

"Все трое погибших - мужчины. Один из них - сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв", - уточнил Хинштейн.