Правительство РФ определит условия допуска автоконцернов к господдержке

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Проект стратегии развития российского автопрома будет актуализирован с учетом необходимости совершенствования мер поддержки отечественных производителей, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли, которая состоялась в середине июня.

"Меры государственной поддержки, предоставляемые российским предприятиям автомобильной промышленности, предстоит сформировать для основных сегментов автотранспортных средств. Вместе с этим должны быть определены условия допуска к ним, включая высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, а также перспективы поставок на экспорт", - говорится в сообщении.

Показатели эффективности для каждой меры поддержки будут закреплены в госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Свои предложения по этому поводу уполномоченные министерства должны представить к концу ноября.

"В дорабатываемом проекте стратегии должны быть также предусмотрены меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства. Еще одно поручение касается формирования прогноза структуры автомобильного парка с учетом развития рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключенного транспорта. В процессе этой работы должны быть приняты во внимание перспективные планы развития инфраструктуры общественного транспорта, возрастающие требования к охране окружающей среды, меняющиеся потребительские предпочтения граждан, учтена сегментация транспортных средств по видам топлива в зависимости от назначения транспорта и видам перевозок с учетом их дальности", - отмечает кабмин.

В ходе актуализации проекта стратегии развития автопрома уполномоченным министерствам также предстоит проработать вопросы формирования технологической карты кооперации производителей транспортных средств, автокомпонентов и материалов, разработчиков программного обеспечения в порядке, аналогичном для национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.

Кроме того, Мишустин поручил учесть необходимость установления правовых основ функционирования института главных конструкторов, имея в виду их участие в формировании технологической политики.