Поиск

Правительство РФ определит условия допуска автоконцернов к господдержке

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Проект стратегии развития российского автопрома будет актуализирован с учетом необходимости совершенствования мер поддержки отечественных производителей, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли, которая состоялась в середине июня.

"Меры государственной поддержки, предоставляемые российским предприятиям автомобильной промышленности, предстоит сформировать для основных сегментов автотранспортных средств. Вместе с этим должны быть определены условия допуска к ним, включая высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, а также перспективы поставок на экспорт", - говорится в сообщении.

Показатели эффективности для каждой меры поддержки будут закреплены в госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Свои предложения по этому поводу уполномоченные министерства должны представить к концу ноября.

"В дорабатываемом проекте стратегии должны быть также предусмотрены меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства. Еще одно поручение касается формирования прогноза структуры автомобильного парка с учетом развития рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключенного транспорта. В процессе этой работы должны быть приняты во внимание перспективные планы развития инфраструктуры общественного транспорта, возрастающие требования к охране окружающей среды, меняющиеся потребительские предпочтения граждан, учтена сегментация транспортных средств по видам топлива в зависимости от назначения транспорта и видам перевозок с учетом их дальности", - отмечает кабмин.

В ходе актуализации проекта стратегии развития автопрома уполномоченным министерствам также предстоит проработать вопросы формирования технологической карты кооперации производителей транспортных средств, автокомпонентов и материалов, разработчиков программного обеспечения в порядке, аналогичном для национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.

Кроме того, Мишустин поручил учесть необходимость установления правовых основ функционирования института главных конструкторов, имея в виду их участие в формировании технологической политики.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число отравившихся водой в Дагестане превысило 300 человек

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 14 дронов ВСУ

Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Суд в Москве заочно арестовал основательницу Meduza Галину Тимченко

Что произошло за день: среда, 9 июля

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%

Число отравившихся водой в Дагестане увеличилось до 274 человек

В Дагестане после массового отравления водой задержан глава ЖКХ района

"Аэрофлот" с 18 июля запустит рейсы из Москвы в Геленджик

Раненный на пляже Курска пятилетний мальчик умер при перевозке в Москву

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6696 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });