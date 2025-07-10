Фальков предложил включить новые вузы в пилотный проект по изменению высшего образования

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил российскому президенту Владимиру Путину включить новые вузы в пилотный проект по изменению системы высшего образования.

"Мы сейчас планируем эту программу расширить с тем, чтобы по окончании, собственно, пилотного проекта полностью всю систему высшего образования перевести, что называется, на новые рельсы. Но те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда", - сказал Фальков, обращаясь к Путину, в ходе совещания по вопросам образования в четверг.

"И мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот крупный проект", - отметил министр.

По его словам, в новой системе полностью переработанная программа, прежде всего инженерно-технического профиля, усилена фундаментальная составляющая. Кроме того, увеличена ориентированность на практику, налажена взаимосвязь с рынком труда, активно развивается институт наставничества, уточнил Фальков.

"Вы нам поручали большой такой важный проект и дали возможность реализовать в пилотном режиме. Когда было ваше послание в 2023 году, вы сказали, что переход на новую систему должен быть плавным, здесь нужно все продумать, проработать до мелочей. Мы эту работу провели", - заявил министр.

Он добавил, что в настоящий момент по новой системе учатся больше 12 тыс. человек в шести университетах.



