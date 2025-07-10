Госдуме предложили запретить физлицам без статуса ИП работать страховыми агентами

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект № 964211-8, предлагающий закрепить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие по агентскому договору.

"Необходимость такого подхода вызвана тем, что деятельность страховых агентов имеет систематический характер и нацелена на получение прибыли, то есть должна осуществляться профессиональными участниками рынка, а четкое определение вида договора, заключаемого между страховым агентом и страховщиком, позволит устранить правовую неопределенность, могущую возникнуть в спорных ситуациях", - говорится в пояснительной записке к документу.

Правительство сообщило, что законопроект не требует заключения кабинета министров, так как не влечет финансовых последствий для бюджета.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.