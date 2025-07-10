Рябков считает, что РФ и США скоро определятся со сроками III раунда консультаций

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Торможения в процессе нормализации отношений с Вашингтоном нет, даты нового раунда российско-американских консультаций по двусторонней повестке дня могут быть определены в ближайшее время, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет. Есть техническая пауза", - сказал Рябков на пресс-конференции.

"Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы, они же "раздражители", как их принято называть уже определенное время, будут рассмотрены", - отметил замминистра.

В середине июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что очередной раунд российско-американских консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях отменен по инициативе Вашингтона.

Первый раунд российско-американских консультаций состоялся в конце февраля в Стамбуле. Второй раунд также прошел в Стамбуле 10 апреля.