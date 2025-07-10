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Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законов на демографию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию.

"Что касается вопросов демографии - это приоритет для нас", - сказал Володин в четверг на пленарном заседании в ходе рассмотрения поправок в Налоговый кодекс. По его словам, введение оценки регулирующего воздействия решений на демографию возможно будет обсудить на следующей неделе в ходе "правительственного часа".

"У нас есть такая тема по экономике, а по демографии почему нет?" - задался вопросом спикер Думы.

Володин подчеркнул, что законодательно принимаемые решения так или иначе влияют на демографию, в том числе могут помешать задачам по ее улучшению.

Введение такой оценки отвечает и целям реализации Послания президента Федеральному Собранию и коррелируется с повесткой Государственной думы, пояснил он.

По его словам, такой критерий необходимо учитывать при подготовке всех законопроектов и нормативно-правовых актов.

Вячеслав Володин Госдума
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