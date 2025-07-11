Начальника отдела полиции арестовали в Петербурге по делу о взятке

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный сотрудник полиции заключен под стражу в Санкт-Петербурге по обвинению в посредничестве в передаче взятки, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении начальника 43-го отдела полиции УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга Мурада Канчиева в виде ареста избрана по 8 сентября, говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант, зная о желании знакомых избежать уголовной ответственности по статье о даче взятки, предложил через него передать 17 млн рублей за непривлечение.

Как уточняет пресс-служба судов, Канчиева задержали 9 июля после получения очередной части незаконного вознаграждения. 10 июля следователи предъявили ему обвинение.

Вину полицейский не признал.