Крупные компании с иностранной долей свыше 20% не смогут исследовать товарный рынок в РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности доработал ко второму чтению законопроект о регулировании маркетинговых компаний, исследующих товарный рынок в РФ. В обновленной редакции вводится прямой запрет на проведение таких исследований для компании с "иностранным" участием более 20%, если ее годовая выручка превышает 800 млн руб.

Текст законопроекта (№412669-8) с депутатскими поправками ко второму чтению опубликован в электронной базе данных парламента.

В первом чтении законопроект предусматривал создание реестра исследовательских компаний, который должна была вести ФАС. Все российские организации с выручкой от 30 млн рублей в год, оказывающие услуги по исследованию структуры потребительского рынка, подлежали включению в этот реестр. Компании с иностранным участием более 20% могли работать только при согласовании с правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Также предусматривались технические требования в части размещения оборудования и баз данных на территории РФ, предоставления отчетности. Компании, не включенные в реестр или исключенные из него, теряли право работать на рынке.

В первом чтении планка для попадания под регулирование составляла 30 млн руб. выручки в год. Во втором чтении вводится новый порог - выручка от 800 млн руб. в год. Компании, чья выручка ниже этого уровня, освобождаются от соблюдения требований по новому закону.

"Положения главы 2.1 настоящего Федерального закона не применяются к лицам, выручка которых (их группы лиц, определяемой в соответствии с антимонопольным законодательством) за последний календарный год не превышает 800 млн руб.", - говорится в тексте проекта закона.

Одновременно в главе 2.1. предписывается полный запрет на участие иностранных структур с долей более 20% в маркетинговых исследованиях в РФ. "Если иное не предусмотрено международным договором РФ, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, не вправе осуществлять деятельность по исследованию товарных рынков", - говорится в тексте поправки.

Эти же лица не могут владеть, управлять или контролировать более 20% в уставном капитале компаний, проводящих такие исследования даже косвенно. Также им запрещено устанавливать любой другой контроль над такими компаниями, включая влияние через третьих лиц или участие в принятии решений.

Если такой контроль все же установлен, доли (акции), превышающие допустимые 20%, обязаны быть проданы в порядке, установленном ст. 238 Гражданского кодекса: прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать.

Из текста второго чтения убирается регулирующий орган, который должен был вести реестр исследовательских компаний в сфере потребительского рынка - ФАС. Во втором чтении создание и ведение реестра возложено на уполномоченный орган, который будет назначен правительством РФ. Ему же передаются полномочия по мониторингу, запросу документов и контролю за соблюдением правил.

Кроме того, из-под регулирования выведены те, кто проводит исследования: в интересах госорганов, в собственных интересах внутри группы лиц, с использованием данных из государственных информационных систем.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. До 15 мая 2026 года действующие участники рынка обязаны подтвердить соответствие новым требованиям.