Пять человек пострадали в ДТП на Бережковской набережной в центре Москвы

Водитель скрылся с места происшествия

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу, на Бережковской набережной в Москве, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"На Бережковской набережной кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Предварительно пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется", - говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре заявили, что водитель скрылся с места ДТП.

"Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Западного административного округа", - проинформировало надзорное ведомство.