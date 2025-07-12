Двое пострадавших в ДТП на Бережковской набережной находятся в тяжелом состоянии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В результате ДТП на Бережк

овской набережной в центре Москвы двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, - в состоянии средней степени тяжести, все они госпитализированы, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"По уточненной информации: Двоих детей доставили в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля, троих взрослых - в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести", - говорится в сообщении в телеграм-канале депздрава.

Ранее сообщалось, что кроссовер наехал на пешеходов, переходящих дорогу, на Бережковской набережной в Москве, пострадали пять человек, включая двоих детей.

В столичной прокуратуре заявили, что кроссовер скрылся с места ДТП. Позднее МВД РФ сообщило о задержании людей, находившихся в автомобиле.