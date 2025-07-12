Наехавший на пешеходов на Бережковской набережной в Москве водитель задержан

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Установлены и задержаны лица, находившиеся в кроссовере в момент дорожной аварии в пятью пешеходами, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"Сотрудниками московской полиции в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий установлено местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной. Лица, находившиеся в автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел", - говорится в сообщении.