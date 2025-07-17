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Госдума ввела уголовную ответственность за организацию передачи мобильных номеров

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла поправки о введении уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче абонентских номеров иным лицам в нарушение требований законодательства. Поправки приняты в рамках второго чтения к законопроекту № 462337-8.

Согласно поправкам, если такие деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления, то это будет наказываться штрафом в размере до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, участие в деятельности, указанной в выше, будет, согласно поправкам, наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

Авторизация

Также приняты поправки о введении уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче иным лицам информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователя в интернете для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса.

Если такие деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления, то они будут наказываться штрафом в размере до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

Участие в такой деятельности повлечет штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Госдума
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