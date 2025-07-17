Дума одобрила штрафы за незаконную передачу абонентского номера другим людям

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла поправки об административной ответственности за передачу иным лицам номера телефона и данных для авторизации на информационных ресурсах. Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта № 755710-8.

Поправки предлагают ввести штраф для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за незаконную передачу абонентского номера иному лицу. В случае передачи юрлицом или ИП возможности пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи лицам без оформления договора последует штраф для индивидуальных предпринимателей в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В примечании указывается, что не будет являться административным правонарушением "безвозмездная кратковременная передача абонентом" номера иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.

Закон вводит в КоАП новую статью 13.29(2) об ответственности за передачу информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета. Это повлечет штраф для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Согласно примечанию, не будет являться правонарушением передача информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователя иному лицу для "правомерного использования таким лицом функциональных возможностей информационного ресурса" по поручению пользователя интернета или с его согласия.

Еще одна новая статья 13.29(3) предусматривает ответственность за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства. Это повлечет штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей; для должностных лиц - от 80 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тысяч рублей.