В Кремле изучат 18-й пакет санкций ЕС для минимизации его последствий

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Кремле проанализируют 18-й пакет санкций Евросоюза, чтобы минимизировать его последствия, но отмечают, что Россия уже давно приспособилась к ограничительным мерам.

"Безусловно, предстоит проанализировать новый пакет с тем, чтобы минимизировать его последствия, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет, мы адаптировались к жизни в условиях санкций".

Он отметил, что новый пакет санкций "добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются, это - обоюдоострое оружие".

Песков также заявил, что в Кремле по-прежнему считают односторонние санкции незаконными.

Ранее в этот день о том, что в ЕС согласовали новый пакет санкций против России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.