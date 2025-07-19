Четыре человека погибли в ДТП в Кузбассе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Кемеровской области, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в субботу.

ДТП произошло около 10:00 по местному времени (06:00 по Москве) на 74 км автодороги "Белово - Коновалово - Прокопьевск".

Предварительно установлено, что 44-летний водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

"В результате автоаварии 19-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Проверку по этому факту также проводит прокуратура Кемеровской области. Пресс-служба областного надзорного ведомства уточняет, что одной из жертв аварии стала 16-летняя девушка.

По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).