Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продолжает продвигаться в глубину обороны вооруженных сил Украины, "Центр", "Север", "Запад", и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Ивановка Днепропетровской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

За сутки армия Украины потеряла здесь до 190 военнослужащих, информирует ведомство.

По данным российских военных, группировки "Центр" и "Север" за сутки улучшили тактическое положение, группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.

Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" в течение суток нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районах Красноармейска, Новоукраинки, Муравки, Зверево, Петровского и Удачного в ДНР. Потери украинских сил составили более 450 военнослужащих.

По информации ведомства, подразделения группировки "Север" за сутки нанесли поражение живой силе и технике двух бригад и штурмового полка ВСУ в районах Варачино, Рыжевки, Яблоновки, Юнаковки, Алексеевки и Кондратовки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск. В зоне действий группировки "Север" ВСУ потеряли до 155 военнослужащих.

За минувшие сутки подразделения группировки "Запад" нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Купянска, Синьковки, Нового Мира в Харьковской области, Коровьего Яра, Карповки и Торского в ДНР. Потери украинской армии здесь составили более 230 военнослужащих, сказали в министерстве обороны РФ.

По словам военных, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Северска, Серебрянки, Часова Яра, Константиновки, Клебан-Быка, Щербиновки и Белой Горы в ДНР. Армия Украины потеряла на этом участке до 125 военнослужащих за минувшие сутки.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоандреевки Запорожской области, Антоновки и Понятовки Херсонской области. В течение суток группировкой было уничтожено более 45 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.