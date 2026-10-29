Глава Минпросвещения: Российские школы смогут формировать более узкие направления внутри шести профилей

Сергей Кравцов рассказал, когда первые выпускники по новому ФГОС для старшей школы закончат обучение, как старшеклассники будут осваивать искусственный интеллект, а также о правилах поведения детей в цифровой среде

Сергей Кравцов Фото: Пресс-служба

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Официально опубликован новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования – ключевой документ, по которому будут учиться старшеклассники по всей стране. Теперь в программах старших школ официально заложены основы искусственного интеллекта и цифровых технологий, усилен практический фокус точных наук, а отечественное оборудование и поддержка учителей выходят на первый план.

О том, что меняется для учеников, родителей и педагогов и как школа готовит детей к вызовам будущего, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью старшему корреспонденту "Интерфакса" Анастасии Шабалтас.

- Сергей Сергеевич, когда новый стандарт начнет действовать? Коснется ли он тех, кто сейчас уже учится в старших классах?

- Любые изменения требуют верного подхода и времени для грамотной реализации. Наша главная задача – сделать так, чтобы обучение детей при насыщенной образовательной программе было планомерным. Поэтому ребята, которые сейчас в десятом или одиннадцатом классах, спокойно доучатся по прежнему стандарту до своего выпуска. Сам новый ФГОС вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Однако, повторю, – тех, кто пойдет в одиннадцатый класс в тот день, он не коснется. То есть первые выпускники по новому стандарту закончат школу в 2029 году.

- Старшеклассник сможет выбирать, что и как изучать?

- В какой-то мере мы привыкли к стереотипному восприятию самого слова "стандарт". Нам кажется, будто оно означает стремление подогнать всех под одну гребенку. Однако это – устаревшее представление. Сегодня под стандартом мы понимаем единое образовательное пространство, открытое для каждого школьника нашей страны, – от Камчатки до Калининграда. Более того, наш стандарт предусматривает возможность индивидуального подхода к обучению.

Так, ученики смогут углубленно изучать именно те предметы, которые их интересуют, а школы – формировать разные профили обучения, составлять разные учебные планы с учетом образовательных потребностей и интересов учеников. Ориентиром здесь будут именно потребности и интересы школьников, их планы на дальнейшее образование.

Если более предметно – в стандарте предусмотрены шесть основных профилей: агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. При этом, школа может формировать внутри них более узкие направления. Например, создавать физико-математические, инженерные, психолого-педагогические, медицинские и другие классы.

- Сохраняется ли в новом стандарте обязательное федеральное "ядро" тех предметов, которые изучают все старшеклассники, независимо от выбранного профиля?

- Да, даже при профильном обучении сохраняется обязательное ядро. Учебный план должен включать русский язык, литературу, иностранный язык, математику, информатику, историю, обществознание, географию, физику, химию, биологию, основы безопасности и защиты Родины и физическую культуру. При этом, количество занятий на одного обучающегося составит не более 37 часов в неделю. Это не менее 2 312 и не более 2 516 часов за два года.

Стандарт позволяет сочетать базовый и углубленный уровни. Так, учебный план профиля или индивидуальный учебный план должен включать не менее 13 предметов, причем требование о минимум двух углубленно изучаемых предметах относится только к профильному обучению. Общий объем обязательной части программы составит 60%, а части, которую формируют участники образовательных отношений, – 40%.

Отдельный акцент в документе сделан на умении применять знания на практике. У школьников должны быть сформированы навыки самостоятельного изучения материала, работы с информацией и проведения исследований. Ученику важно уметь планировать работу, контролировать ее ход и грамотно представлять результаты.

- Сегодня мы много говорим о важности достижения технологического лидерства. Как новый школьный стандарт поможет России в этом вопросе?

- Технологическое лидерство страны начинается с наших детей. Как ни странно, такой серьезный фундамент для будущего государства закладывается с интереса маленького мальчика к конструктору в детском саду, с увлечения первоклашек наукой, технологиями и первыми исследованиями. Мы обязаны разжигать эту искру с самых ранних школьных дней и первых внеурочных занятий. Именно эти дети уже через несколько лет внесут огромный вклад в укрепление суверенитета и технологического лидерства России. Наша задача — поддерживать их интерес и обучать проектной и исследовательской деятельности, в том числе с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта. Развитие этих навыков у школьников напрямую заложено и закреплено в новом федеральном государственном образовательном стандарте.

При этом важно помнить, что наша страна уникальна своей широкой географией. Новый стандарт учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности народов России. Он ориентирован на то, чтобы каждый школьник мог прикоснуться к богатому историческому наследию нашего государства и в будущем успешно применять свои знания и таланты на благо Родины.

- Какую роль в старшей школе будет играть воспитание?

- Начну с того, что воспитание в самых разных формах не должно сводиться к праздникам или разовым акциям. Оно идет рука об руку с учебой – и на уроках, и после них. В новом ФГОС воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, а главное, о чем говорится в документе, – школа, семья и общество должны действовать в тесном союзе, поддерживая друг друга ради ребенка.

Одной из ключевых задач здесь является гармоничное развитие личности школьника, включая его духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание. Для этого за два года на внеурочную деятельность может быть выделено до 680 часов. В этот период особое внимание уделяется приобщению ребят к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, историческому просвещению и формированию российской культурной и гражданской идентичности.

Кроме того, в новом документе четко прописаны правила поведения школьников в цифровой среде. Стандарт предусматривает формирование уважения к правовым и нравственным нормам при общении с другими участниками образовательных отношений, в том числе при публикации информации в интернете.

Для реализации всех этих задач в каждой школе разрабатывается рабочая программа воспитания, в которой учебные заведения должны предусмотреть поощрение социальной успешности и активной жизненной позиции учеников.

Важнейшей составной частью этой работы выступает гражданское воспитание. Оно призвано привить школьникам высокие нравственные идеалы гражданина, который несет ответственность за судьбу Отечества, а также помочь им осознать свои конституционные права, свободы и обязанности.

Отдельно в стандарте обозначена готовность противостоять деструктивной идеологии экстремизма и любым формам дискриминации. Помимо этого, документ ориентирует на развитие у школьников стремления участвовать в добровольческой и гуманитарной деятельности, а также в работе органов ученического самоуправления и детско-юношеских организаций.

- В 21-м веке активно развиваются цифровые технологии. Что о них говорит новый ФГОС, могут ли школьники их использовать?

- Как мы уже отмечали, сегодня технологии стремительно меняют привычный уклад жизни, и наша задача – сделать так, чтобы они стали для ребят по-настоящему эффективными помощниками. Тема цифровизации в новом стандарте раскрыта очень глубоко, и на ней стоит остановиться отдельно.

Благодаря обновленной программе старшеклассники научатся системно работать с информацией, применять передовые методы и использовать искусственный интеллект для достижения практических результатов. Они смогут самостоятельно разрабатывать и презентовать цифровые проекты, в том числе в сети Интернет. Цифровые технологии должны стать для каждого ребенка надежным инструментом, но ключевое условие здесь – научить школьников пользоваться ими грамотно, осознанно и безопасно.

- Есть ли в школах необходимое для этого оборудование?

- Новый стандарт закрепляет понятный и базовый перечень оборудования для самых разных учебных кабинетов. В него входят и современные технические средства, и надежное лабораторное оснащение, и наглядные пособия для практики.

Сразу обращу внимание на цифры: например, интерактивными досками или панелями, а также принтерами и многофункциональными устройствами должно быть оборудовано не менее 40% учебных классов.

Отдельный акцент сделан на естественно-научных предметах. Скажем, для кабинетов физики прописаны цифровые лаборатории и готовые комплекты для практикумов – от механики до электричества. В кабинетах химии появятся вытяжные шкафы, специальная посуда и приборы для экспериментов, а в биологии – цифровые микроскопы, гербарии и анатомические модели. Кроме того, у старшеклассников будут телескопы и модели планет, современные компьютеры и софт для обучения программированию. И здесь принципиально важно, что мы делаем ставку на отечественное производство оборудования.

При этом нужно понимать: требования к наличию всего этого полного комплекта техники и оснащения вступают в силу не завтра, а с 1 сентября 2030 года, чтобы школы могли спокойно и планомерно подготовиться.

- Будет ли стандарт учитывать особенности обучающихся с ОВЗ?

- Конечно. Стандарт в обязательном порядке учитывает особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, стандартный срок получения среднего общего образования составляет не больше двух лет. Но для ребят с ОВЗ и инвалидов, которые учатся по адаптированным программам, этот период может увеличиваться — но не больше, чем на один год. То же самое касается и тех, кто учится в очно-заочной или заочной форме.

При обучении детей с ОВЗ разрешено активно использовать дистанционные технологии. Главное требование здесь – система должна принимать и передавать информацию в форматах, которые удобны и доступны для таких учеников.

Отдельный большой блок – это программа коррекционной работы. Благодаря ей школьники с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью получают всю необходимую психолого-педагогическую помощь, могут преодолеть учебные трудности и получить поддержку с учетом особенностей своего психического или физического развития.

- Достаточно много интересных моментов во ФГОС для школьников. Что стандарт готовит для учителей?

- Перед школами стоят серьезные задачи по созданию максимально комфортных и профессиональных условий для работы педагогов. В документе прописано, что учителя должны иметь доступ к электронному обучению и дистанционным технологиям. При этом педагоги на постоянной основе обеспечиваются методической и информационной поддержкой, а также возможностями для непрерывного профессионального развития. И, конечно, всё это подкрепляется требованиями к современному оборудованию, качеству классных помещений и общим условиям труда.