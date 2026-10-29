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Российские подразделения проводят разминирование в районе города Алешки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские саперы проводят инженерную разведку и очистку местности в районе города Алешки (Херсонская область), где должна пройти гуманитарная операция, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск "Днепр" осуществляют инженерную разведку и очистку дорог для обеспечения безопасности маршрутов проезда к населенному пункту Алешки", - отметило министерство.

"Прилегающие к городу участки дорог обезвреживаются от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов для доставки гуманитарной помощи и организации эвакуации мирных жителей", - пояснило Минобороны РФ.

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По словам российских военных, взрывоопасные предметы и мины, преимущественно западного производства, устанавливаются ВСУ при помощи дронов. "В целях обеспечения безопасности мирных жителей саперы уничтожают их на месте при помощи накладного заряда", - сообщило ведомство.

Минобороны РФ распространило кадры с обнаруженной возле объездного пути в Алешки 60-мм осколочно-фугасная миной, предназначенной для использования в минометах стандарта НАТО.

"Саперы отмечают, что подобные неразорвавшиеся боеприпасы представляют особую опасность для гражданского населения, так как могут сдетонировать от малейшего механического воздействия", - сообщило Минобороны РФ.

Ранее министерство заявило, что российская армия с 4:00 по московскому времени 27 октября прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки.

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28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что гуманитарная операция в Алешках пройдет безопасно и без провокаций.

"Непосредственно сама гуманитарная операция вот будет завтра-послезавтра, ну, на днях она будет. Будем надеяться, что она пройдет безопасно, что не будет никаких провокаций. Главное, что в результате те жители Алешек, которые хотят покинуть этот населенный пункт, смогут это сделать ", - сказал Песков в интервью ИС "Вести".

28 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о соблюдении в Алешках "режима тишины". Она заявила, что находится на связи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и вместе координирует выполнение договоренностей.

"Еще раз хочу выразить благодарность первой леди США Мелании Трамп за поддержку гуманитарной миссии и помощь жителям Алешек", - сообщила Лантратова в канале в мессенджере Мах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Херсонская область Алешки
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