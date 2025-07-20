В очереди на подъездах к Крымскому мосту собрались 1119 автомобилей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье утром ожидают 1119 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"09:00. В очереди со стороны Тамани находится 990 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 129 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в три часа.