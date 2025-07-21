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Проезда по Крымскому мосту ожидает более 1,5 тысячи автомобилей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в понедельник утром ожидают 1590 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"09:00. В очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 340 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани превышает три часа, со стороны Керчи - оценивается в один час.

Большие очереди машин перед Крымским мостом, в основном со стороны Тамани, наблюдаются с утра воскресенья. К ночи воскресения они сократились до менее, чем 500 автомобилей, но в ночь на понедельник снова начали расти, к раннему утру превысив тысячу транспортных средств в ожидании досмотра.

Тамань Керчь Крымский мост
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