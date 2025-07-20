Над Смоленской областью подавлены и сбиты 13 украинских дронов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Более десятка беспилотников ВСУ уничтожено на территории Смоленской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Василий Анохин.

"На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 13 украинских беспилотников. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в своем телеграм-канале.

Анохин отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.