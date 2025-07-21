Число дронов, сбитых на подлете к Москве в понедельник, достигло семи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.

"ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб", - написал столичный мэр в своем телеграм-канале.

Таким образом, количество сбитых в ночь на понедельник дронов, которые летели в направлении Москвы, увеличилось до семи.