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Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта Благовещенска

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин начал программу в Благовещенске с осмотра строящегося терминала международного аэропорта.

Возведение нового аэровокзального комплекса началось в 2023 году. Сейчас уже завершен монтаж металлоконструкций здания, 3 тыс. кв. м стеновых сэндвич-панелей. Ведутся работы с фасадными и витражными конструкциями. Внутри здания сооружают перегородки и обустраивают инженерные системы.

На привокзальной площади для пассажиров и гостей оборудуют рекреационную зону. Здесь появится амфитеатр с навесом, сад камней, скамейки и беседки для хранения багажных тележек. Обновленная привокзальная площадь, как ожидается, будет сдана в эксплуатацию в III квартале этого года.

На текущий момент за счет средств федерального бюджета модернизация аэродромного комплекса завершена практически в полном объеме. В частности, успешно используется новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать все типы воздушных судов.

Всего за шесть лет пассажиропоток в аэропорту Благовещенска вырос в 2,5 раза. Если в 2018 году он составлял порядка 418 тыс. человек, то в 2024-м достиг 928 тыс. В этом году ожидается больше 1 млн пассажиров.

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