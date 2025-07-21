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Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в первом полугодии упал в 2,3 раза

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-июне 2025 года упали в 2,3 раза, поставки грузовиков - в 4,5 раза (на 77,6%), следует из данных Главного таможенного управления КНР.

За полугодие экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ составил около $2,7 млрд (-57,2%), в июне - $428,2 млн (+15,3% к маю этого года).

Поставки грузовиков за шесть месяцев 2025 года обвалились в 4,5 раза (-77,6%), до $287,3 млн. За июнь их было поставлено на $72,8 млн (+7,1% м/м).

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств с начала года также показал снижение: на 9,6%, до $1 млрд. В прошлом месяце их ввезено на $142,6 млн (-5,6% м/м).Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2025 году, $ млн.

КНР Главное таможенное управление
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