Посол Израиля в РФ завершит миссию осенью

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Посол Израиля в РФ Симона Гальперин в октябре нынешнего года завершает свою работу, сообщил журналистам представитель дипмиссии.

"Как ожидается, в октябре посол досрочно завершит работу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Гальперин возглавит департамент по европейскому направлению МИД Израиля.

Кандидатура нового посла Израиля в РФ пока неизвестна, отметил представитель дипмиссии.

Гальперин была назначена на должность посла в мае 2023 года.