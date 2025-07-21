Посол Израиля в РФ завершит миссию осенью
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Посол Израиля в РФ Симона Гальперин в октябре нынешнего года завершает свою работу, сообщил журналистам представитель дипмиссии.
"Как ожидается, в октябре посол досрочно завершит работу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Гальперин возглавит департамент по европейскому направлению МИД Израиля.
Кандидатура нового посла Израиля в РФ пока неизвестна, отметил представитель дипмиссии.
Гальперин была назначена на должность посла в мае 2023 года.