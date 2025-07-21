РФ предложила ООН включить цифровые суперсервисы для малого и среднего бизнеса в нацпрограммы развития

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия успешно применяет цифровые суперсервисы, объединяющие регистрацию бизнеса, банковское дело, соблюдение налогового законодательства, и готова поделиться этими инструментами со странами-членами ООН.

Такое предложение прозвучало на встрече спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова с директором управления ООН по координации вопросов развития Оскаром Фернандесом Таранко.

"Мы просим Управление ООН оказать содействие в повышении осведомленности страновых групп ООН об этом технологическом решении. А кроме того, выявить возможности для интеграции цифровых суперсервисов в национальные программы развития, особенно в тех случаях, когда неформальный сектор сдерживает экономический рост", - заявил Титов в понедельник в ходе встречи "на полях" политического форума высокого уровня ООН в Нью Йорке.

По его словам, в России работа данных сервисов принесла ощутимые результаты. Число зарегистрированных малых и средних предприятий за последние годы увеличилось на 700 тысяч, а налоговые поступления почти удвоились и составили $119 млрд.

Титов также отметил, что доступ к кредитам увеличился в 2,8 раза за шесть лет, а количество подозрительных операций по обналичиванию средств сократилось на 64% с 2018 по 2024 год - с 176 млрд до 64 млрд рублей.

"Признавая глобальную значимость этого инструмента, мы начали делиться им со странами-партнерами. Например, в Кыргызстане внедрение системы удвоило налоговую базу для малого и среднего бизнеса. Первый шаг к расширению сотрудничества в этом плане с системой ООН был сделан на недавней встрече в Индонезии, где мы договорились с ЮНКТАД продвигать эту инициативу с помощью совместной цифровой платформы для МСП для индонезийских властей. Но нет никаких причин на этом останавливаться", - подчеркнул Титов.