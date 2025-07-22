Задержанные пассажирские поезда в Крым ввели в график

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил о введении в график или прибытии всех ранее задержанных пассажирских поездов в Крым и из Крыма.

"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые ранее задерживались в пути, успешно введены в график или прибыли на станции назначения", - говорится во вторник в телеграм-канале ГСЭ.

19 июля утром в ГСЭ сообщили о задержке 12 составов в Крым и из Крыма, не сообщив причины. Вечером того же дня количество задержанных составов увеличилось до 21. На следующий день количество задержанных составов на пике также было 21, после чего их количество начало уменьшаться. В понедельник к утру задерживались 17 составов, к вечеру их число сократилось до 12.

Утром 19 июля в РЖД сообщили, что на перегоне в Ростовской области было временно приостановлено движение по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА. В 09:19 по Москве того же дня на станции Лихая было подано напряжение в контактную сеть, движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыли на электротяге по двум путям.