Оператор ж/д перевозок сообщил о задержке 17 пассажирских поездов в Крым и из Крыма

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил о задержке в понедельник 17 поездов в Крым и из Крыма.

Задержаны четыре поезда в Симферополь из Москвы (отправление 20 июля, задержка от 1,5 до 5 часов). В Севастополь - из Мурманска (17 июля, 4 часа), в Евпаторию - из Петербурга (20 июля, 2,5 часа).

Из Симферополя задержаны три пассажирских состава в Москву (один из них отправился 19 июля, остальные - 20 июля, задержки от 1,5 до 5 часов), в Смоленск (20 июля, 2 часа), Пермь (19 июля, 3,5 часа) и Петербург (19 июля, 1,5 часа), из Евпатории задержаны составы в Петербург и Москву (оба 19 июля, 2,5 часа и 1 час соответственно).

Из Севастополя задерживается поезд в Москву (19 июля, 2,5 часа). Из Феодосии - два состава в Москву (19 и 20 июля, от 2,5 до 3 часов).

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки (...) Пассажирам предоставляется питание. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили представители компании.

19 июля утром в ГСЭ сообщили о задержке 12 составов в Крым и из Крыма, не сообщив причины. Вечером того же дня количество задержанных составов увеличилось до 21. На следующий день количество задержанных составов на пике также было 21, после чего их количество начало уменьшаться.

Утром 19 июля в РЖД сообщили, что на перегоне в Ростовской области было временно приостановлено движение по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Как сообщалось, было задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек. В 09:19 по Москве того же дня на станции Лихая было подано напряжение в контактную сеть, движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыли на электротяге по двум путям.