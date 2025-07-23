Минобороны РФ сообщает о сбитых за сутки более 250 беспилотниках ВСУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки сбили 256 украинских беспилотников и управляемую ракету "Нептун".

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

В ведомстве отметили, что нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения.