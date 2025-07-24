Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг корректируется вниз после прошедшего накануне в Стамбуле третьего раунда переговоров делегаций России и Украины, которые не принесли прорыва в украинском урегулировании; фактором поддержки рынка выступает свежая статистика Росстата по недельной инфляции, укрепившая ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов просел на 0,4%, лидируют в откате акции "Мосбиржи"(-1,5%), АФК "Система" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), ОК "Русал" (-0,7%).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2831,08 пункта (-0,4%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июля, составляет 78,4477 руб. (+35,95 копейки).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали снижение потребительских цен в РФ с 15 по 21 июля на 0,05% после роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), на 0,07% с 24 по 30 июня.

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года (с 27 августа по 2 сентября снижение цен тогда составило 0,02%) и, несмотря на ее сезонность, может добавить аргументов сторонникам резкого - более чем на 200 базисных пунктов - уменьшения ключевой ставки ЦБ 25 июля. Большинство аналитиков в начале недели прогнозировало снижение ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 200 б.п. - до 18%. При этом некоторые эксперты допускают и шаг снижения в 300 б.п., ряд экономистов, наоборот, не исключает более скромных 100 б.п.

С начала месяца рост цен в РФ к 21 июля составил 0,76%, с начала года - 4,56%. Из данных за 21 день июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 июля замедлилась до 9,17% с 9,34% на 14 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились о новом обмене пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны, заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, Россия также предложила Украине создать три рабочих группы - по политическим вопросам, гуманитарным и военным; рассмотреть вопрос о возможности объявления на линии боевого соприкосновения коротких перемирий для работы санитарных команд.

Мединский также выразил надежду, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится. "Мы надеемся, что будет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос по завершении третьего раунда переговоров в Стамбуле.

По словам Мединского, для возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского необходимо проработать условия соглашения, эта встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, и тогда она будет иметь смысл. "Встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла", - подчеркнул Мединский.

Позиции России и Украины, изложенные в проектах меморандумов, которыми стороны обменялись ранее, обсуждались на третьем переговорном раунде - они достаточно далеки друг от друга, заявил Мединский, добавив, что стороны договорились продолжить контакты "как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих групп".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, акцент участников рынка акций РФ смещается с внешнеполитических событий на предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке. Сигналы о замедлении роста цен укрепляют уверенность в смягчении монетарной политики.

Дополнительную поддержку рынку может оказать реинвестирование дивидендных выплат, что станет фактором для укрепления как отдельных акций, так и рынка в целом. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки с 1 сентября 2026 года обеспечить возможность расчетов по универсальному QR-коду и с использованием цифрового рубля. Постепенно эта обязанность распространится на все банки и продавцов, что позволит внедрить цифровой рубль и универсальный платежный код для безналичных расчетов по всей стране. Также Путин подписал закон, который освобождает "Газпром" от дополнительной налоговой нагрузки по списанным долгам Nord Stream 2 AG - компании-оператора "Северного потока 2". Кроме того, российским компаниям разрешили платить налоги с процентов по таким долгам только тогда, когда они реально получают эти деньги, а не сразу после начисления. Эта норма будет действовать до 2029 года.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме пробил наклонную линию от конца апреля и закрепился выше 2770 пунктов. Сейчас индекс встретил сопротивление на уровне 2855 пунктов, а следующей целью может стать зона 2947 пунктов. Однако индекс может и скорректироваться до 2797 пунктов, считает Гудым.

Начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов также полагает, что среди основных факторов роста рынка выступают ожидания существенного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в эту пятницу, некоторое смягчение геополитической риторики и, наконец, продолжение диалога в Стамбуле по мирному урегулированию украинского конфликта. Кроме того, на прошлой неделе состоялись основные дивидендные отсечки сезона, и участники рынка уже могут рассчитывать на некоторый приток дивидендных выплат на рынок в течение месяца.

В целом, в случае оправдания "базовых" ожиданий по снижению ключевой ставки на 200 б.п. в эту пятницу, у рынка акций есть потенциал краткосрочного роста до уровня 2870-2875 пунктов по индексу МосБиржи, однако многое будет зависеть от характера сигнала и оценки текущей ситуации ЦБ - нельзя исключать некоторой коррекции "на факте", считает Фетисов.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,6-1,1% благодаря общему увеличению аппетита к риску на новости о заключении торгового соглашения между США и Японией, при этом обновили рекорды индексы S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+0,6%).

Президент США Дональд Трамп заявил днем ранее, что Япония в рамках торговой сделки инвестирует в американскую экономику $550 млрд. Кроме того, Штаты начнут поставлять на японский рынок автомобили, а также рис и другую сельскохозяйственную продукцию. Импортная пошлина для товаров из Японии будет установлена на уровне 15%.

Соглашение с Японией повышает надежды, что США смогут договориться и с другими торговыми партнерами до дедлайна для введения пошлин, установленного Трампом на 1 августа, отмечает Market Watch.

Газета Financial Times сообщила в среду со ссылкой на информированные источники, что Брюссель и Вашингтон также близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%. Обсуждаемые условия включают отказ обеих сторон от пошлин на ряд товаров, в том числе самолеты, алкогольные напитки и медицинское оборудование.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх после снижения днем ранее. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $68,8 за баррель (+0,4%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $65,55 за баррель (+0,5%).