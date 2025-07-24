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Суд решил закрыть рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владивостока продолжит рассмотрение иска Генерального прокурора РФ к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, его родственникам и ряду юрлиц о взыскании в доход РФ имущества в закрытом режиме, сообщил "Интерфаксу" адвокат Николаева Александр Бондаренко.

Суд рассматривал дело по существу 16, 17, 18 и 24 июля. Прокуратура приобщила дополнительные доказательства, в том числе те, которые необходимо рассматривать без участия прессы и слушателей. Рассмотрение продолжится после перерыва 25 июля.

Как сообщалось, Генпрокуратура подала иск в мае. Ведомство просит "изъять в казну государства имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции", пояснял ранее суд.

Среди ответчиков, помимо Владимира Николаева, также числятся Раиса Николаева, Виктория Николаева (по данным местных СМИ, мать и сестра экс-мэра, соответственно), а также ряд ООО, занимающихся строительством или управлением недвижимостью. Раиса Николаева является владельцем или совладельцем большинства юрлиц-ответчиков, Виктория Николаева - действующий депутат Госдумы, причем является членом комитета по безопасности и противодействию коррупции. Общая сумма требований к ответчикам не уточнялась.

Истец также просил принять обеспечительные меры (арест имущества), суд это ходатайство удовлетворил.

Николаев занимал кресло мэра в 2004-2007 годах, его полномочия были прекращены досрочно, поскольку в декабре 2007 года он был осужден условно на 4,5 года лишения свободы за должностные преступления (злоупотребление полномочиями и превышение полномочий). Он также на три года был лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Позднее Николаев в добровольном порядке в полном объеме возместил ущерб, который, по данным прокуратуры, составил около 13 млн рублей.

Владивосток Владимир Николаев Генпрокуратура РФ
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