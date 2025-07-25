Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Николаеву

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск генпрокурора России к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, его родственникам и ряду юрлиц о взыскании в доход РФ имущества, сообщает телеграм-канал судебной системы Приморского края.

Суд решил обратить в доход государства 821 объект недвижимости. В частности, в доход государства взысканы имущественный комплекс санатория "Амурский залив", апарт-отель "Магнум", 12 земельных участков (24,7 га), 12 зданий (площадью 8,6 тыс. кв. м) и 32 нежилых помещения (10,63 тыс. кв. м).

Также с ответчиков солидарно взыскано 590,2 млн рублей с обращением их в доход государства.

Генпрокуратура подала иск в мае. Ведомство просило "изъять в казну государства имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции", сообщал суд.

Среди ответчиков, помимо Владимира Николаева, числятся Раиса Николаева, Виктория Николаева (по данным местных СМИ, мать и сестра экс-мэра, соответственно), а также ряд ООО, занимающихся строительством или управлением недвижимостью. Раиса Николаева является владельцем или совладельцем большинства юрлиц-ответчиков, Виктория Николаева - действующий депутат Госдумы, причем является членом комитета по безопасности и противодействию коррупции. Общая сумма требований к ответчикам не уточнялась.

Истец также просил принять обеспечительные меры (арест имущества), суд это ходатайство удовлетворил.

Николаев был мэром в 2004-2007 годах, его полномочия были прекращены досрочно, поскольку в декабре 2007 года он был осужден условно на 4,5 года лишения свободы за должностные преступления (злоупотребление полномочиями и превышение полномочий). Он также на три года был лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Позднее Николаев в добровольном порядке в полном объеме возместил ущерб, который, по данным прокуратуры, составил около 13 млн рублей.