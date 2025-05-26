Генпрокуратура заявила иск о взыскании имущества экс-мэра Владивостока Николаева

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Ленинский районный суд Владивостока с заявлением к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, его родственникам и ряду юрлиц о взыскании в доход РФ имущества, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском (...) об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым В.В. в период исполнения функций представителя власти", - сообщили в пресс-службе.

Среди ответчиков помимо Владимира Николаева также числятся Раиса Николаева, Виктория Николаева (по данным местных СМИ, мать и сестра экс-мэра, соответственно), а также такие ООО, как "Астирис", "Интеб", "Атлантикс", "Инвестстрой", "Альянс", "Владпроект-сервис", "Гранд", "Империал", "Инвест Групп", "Камелот", "Капитал", "Мистраль ДВ", "Партнер", "Трансриэлти", "Стингер", "Реал-Сервис" (всего 15 юрлиц). Все эти компании занимаются строительством или управлением недвижимостью. Раиса Николаева является владельцем или совладельцем большинства из указанных юрлиц, Виктория Николаева - действующий депутат Госдумы РФ, причем является членом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Суд назначил предварительное судебное заседание на 25 июня.

Истец также просил принять обеспечительные меры (арест имущества), суд это ходатайство удовлетворил.

Владимир Николаев занимал кресло мэра в 2004-2007 годах, прекратив полномочия досрочно, так как в декабре 2007 года он был осужден условно на 4,5 года лишения свободы за должностные преступления (злоупотребление полномочиями и превышение полномочий). Николаев также на три года был лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Позднее он в добровольном порядке в полном объеме возместил ущерб, который, по данным прокуратуры, составил около 13 млн рублей.