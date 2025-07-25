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Правительство РФ рассматривает введение дифференцированной ставки по льготной ипотеке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российское правительство рассматривает идею введения дифференцированной ставки по льготной ипотеке в зависимости от региона и количества детей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы эту инициативу рассматриваем, смотрим, к чему это приведет в целом. У нас ведь ключевой вопрос в том, чтобы объемы ипотеки не снижались", - сказал Хуснуллин журналистам на полях Международной экологической конференции, которая проходит на алтайском всесезонном курорте "Манжерок".

"Если это решение приведёт к снижению ипотеки, то это будет плохо. Если это решение приведёт к дополнительному увеличению ипотеки и возможности увеличения молодым семьям улучшить свои жилищные условия, то, конечно, такое решение мы будем поддерживать", - уточнил вице-премьер.

Он отметил, что помимо принятия решения, есть вопрос, как это администрировать. "У нас же не во всех регионах есть представительства всех банков. Как будем считать имеющуюся площадь, количество детей? Там много таких настроечных механизмов, которые мы сейчас с министерством финансов считаем", - сказал Хуснуллин.

Правительство РФ Марат Хуснуллин льготная ипотека дифференцированная ставка
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