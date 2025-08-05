Володин счел, что в РФ вскоре могут ввести дифференцированную ипотечную ставку

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ближайшее время может быть введена дифференцированная ипотечная ставка, отметил, что правительство обсуждает такую инициативу.

"Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость", - сказал Володин в ходе рабочей поездки в Саратов на встрече с жителями, где обсуждали ход реализации депутатских проектов. Видеозапись встречи публикует во вторник телеграм-канал сторонников спикера ГД "Володин Саратов".

По его словам, "когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове". "А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает", - добавил председатель Госдумы.