На месте крушения Ан-24 в Приамурье обнаружены его черные ящики

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Обнаружены черные ящики разбившегося накануне в Амурской области самолета Ан-24, сообщает в пятницу Минтранс РФ.

"На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Накануне Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту находились 48 человек, выживших нет.

Обломки пропавшего пассажирского самолета были обнаружены экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Комиссия приступила к работе в Тынде в пятницу.

В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб. В Приамурье и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.