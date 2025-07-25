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Совет Федерации одобрил закон о платформенной экономике

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о регулировании платформенной экономики.

Проект ФЗ "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", а также пакет поправок в отраслевое законодательство, необходимых в связи с новым регулированием, были внесены в парламент 3 июля.

Документы призваны регулировать отношения между операторами посреднических цифровых платформ, их партнерами и пользователями в связи с продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Он вводит такие понятия, как "платформенная экономика" (совокупность организационных и имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях, в том числе не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) и прописывает, какие ресурсы не подпадают под его действие; "цифровая платформа" (информационная система, интернет-сайт, программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие возможность для обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг).

Кроме того, вводится понятие "посреднических цифровых платформ" (ПЦП) - они обеспечивают взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров и сделок, размещения карточек товаров, осуществления оплаты товаров, работ и услуг. Для ПЦП будет создан специальный реестр.

Предполагается, что взаимодействие оператора и партнера, а также владельца пункта выдачи заказов будет осуществляться на основании договоров между сторонами, при этом сведения о партнерах и владельцах ПВЗ нужно будет проверять через госреестры или Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Также законодательная инициатива устанавливает требования к размещению карточек товаров; скидкам на товары; к процедуре изменения договоров; к логистической инфраструктуре оператора, пунктам выдачи заказов.

Правительство сообщало, что следующим этапом станет подготовка восьми подзаконных актов. Документы, в частности, необходимы для утверждения правил ведения и формирования реестра ПЦП; порядка проверки информации в карточках товаров (исполнение требований по маркировке, ссылки на записи в реестрах соответствия, свидетельства о госрегистрации и пр).

Разговор о регулировании цифровых платформ, включая маркетплейсы, ведется в России с 2024 года.

На ПМЭФ-2025 президент Владимир Путин призвал ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике, который позволит регулировать цифровые платформы и маркетплейсы.

ЕСИА Правительство Совет Федерации ПЦП
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