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Проект закона о платформенной экономике внесен в Госдуму

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в России.

Соответствующий проект закона № 959244-8 размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Инициатива разработана в целях создания безопасной цифровой среды на цифровых платформах, а также для создания правовых условий развития и функционирования таких платформ, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом определяются основные понятия, ранее не установленные в законах РФ, в том числе понятие "платформенная экономика", под которым понимается совокупность имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях, в том числе не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В соответствии с законопроектом "цифровая платформа" - это информационная система и сайт в Интернете и программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие технические, организационные, информационные и иные возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе в целях обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Законопроектом предусматривается, что предоставление доступа к цифровым платформам должно основываться на принципах равенства и запрета дискриминации, соблюдения требований законодательства РФ.

Цифровые платформы, обеспечивающие в совокупности взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров, а также предоставляющие техническую возможность размещения заказов и (или) карточек товаров, совершения сделок между партнерами и пользователями, осуществления оплаты товара (работы, услуги) пользователем в пользу партнера, и включенные в реестр посреднических цифровых платформ, определяются как посреднические цифровые платформы (ПЦП), говорится в пояснительной записке.

В целях формальной определенности предлагается, чтобы реестр ПЦП велся уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

При этом устанавливается, что взаимодействие оператора и партнеров осуществляется на основании договора между ними после проверки сведений о лице, имеющем намерение стать партнером, посредством Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо идентификации и аутентификации с использованием единой системы. Такой договор может быть заключен в электронной форме на ПЦП.

Законопроект устанавливает требования к размещению карточки товара партнером на ПЦП. Так, оператор обязан обеспечивать партнеру техническую возможность размещения в карточке информации о партнере, товаре, работе, услуге, в том числе о наличии у партнера разрешений, лицензий или иных документов, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, а также информации об исполнении требований по маркировке товаров. Кроме того, оператор должен разместить в карточке информацию о том, что предлагаемый к продаже товар подлежит маркировке, если такое требование установлено законодательством.

Одной из ключевых обязанностей оператора, отражающих существо платформенной экономики, является размещение в карточке товара информации о том, что он не является продавцом предлагаемого товара, исполнителем предлагаемых работ, услуг и не заключает с пользователем договор купли-продажи товара, договор подряда, договор возмездного оказания услуг (за исключением случаев, когда оператор продает товары, выполняет работы, оказывает услуги от своего имени), отмечается в документе.

Законопроект прямо запрещает размещение на ПЦП карточки товара, содержащей, в том числе предложения о продаже товаров, изъятых из оборота, а также не прошедших государственную регистрацию или не внесенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ биологически активных добавок, лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию в соответствии с законодательством РФ.

Устанавливается процедура изменения договора между оператором и партнером. По общему правилу в случае одностороннего изменения оператором договора между оператором и партнером такое лицо обязано направить уведомление не менее чем за 15 дней до вступления такого изменения в силу.

Оператор вправе ограничивать доступ к личному кабинету ("блокировка") и (или) ограничить или прекращать размещение карточки товара, если указанные меры предусмотрены в договоре между оператором и партнером, в случаях нарушения партнером законодательства РФ, а также обнаружения признаков и (или) факта неправомерного доступа третьих лиц к личному кабинету.

При этом устанавливается обязательная процедура досудебного обжалования на ПЦП действий (бездействия) оператора, связанных с применением мер ответственности, "блокировкой", снижением рейтинга партнера, ухудшения положения карточки товара в поисковой выдаче. Законопроект вводит особенности взаимодействия операторов и партнеров-исполнителей. Устанавливаются требования к логистической инфраструктуре оператора и особенности взаимодействия с пунктами выдачи заказа.

В целях обеспечения государственных контрольных функций предусмотрены обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики в РФ.

Настоящий закон в случае принятия вступает в силу с 1 марта 2027 года.

В четверг правительством внесен в Госдуму сопутствующий проект закона (959248-8) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ". Он разработан в целях установления требований к размещению предложений о продаже товаров, обязанностях и ответственности владельцев агрегаторов, являющихся в соответствии с проектом федерального закона "О платформенной экономике в РФ" операторами посреднических цифровых платформ перед потребителем.

Также в четверг внесен в Думу и размещен в базе законодательной деятельности еще один законопроект (959258-8) с поправками в КоАП РФ об установлении ответственности операторов посреднических цифровых платформ за неисполнение требований, предусмотренных законом "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, за нарушение требований к размещению предложений о продаже товаров, утвержденных статьей 11.1 закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".

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