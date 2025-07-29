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Покушение на высокопоставленного офицера ВС РФ предотвращено в Ростове-на-Дону

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании гражданина одной из стран Центральной Азии, который в Ростове-на-Дону готовил покушение на высокопоставленного российского офицера.

"Задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, 1982 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ", - сообщил во вторник Центр общественный связей (ЦОС) спецслужбы.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Находясь за рубежом, фигурант при посредничестве своего знакомого из числа приверженцев международных террористических организаций был завербован сотрудником спецслужб Украины. По заданию куратора прибыл в Ростов-на-Дону, арендовал квартиру и осуществил разведку адреса проживания военнослужащего для последующего совершения его убийства с использованием самодельного взрывного устройства", - отметили в ЦОС.

Там добавили, что в ходе проведения следственных действий у задержанного изъята самодельная бомба массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения.

Управлением ФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, храпение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК России.

В ЦОС добавили, что задержанный дает признательные показания.

ФСБ ВС РФ Ростов-на-Дону
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