Поиск

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии
Фото: Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильм, который содержит материалы, пропагандирующие отрицание или дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, министерство культуры может отказать в выдаче прокатного удостоверения на данном основании.

Минкультуры наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете или ограничении распространения фильма среди детей.

Прокат или показ фильма без учета указанных изменений будет приравниваться к прокату и показу фильма без прокатного удостоверения.

Уточняется понятие "показ фильма"; предусматривается, что таковым также будет являться его распространение посредством аудиовизуального сервиса.

Согласно закону, владелец сайта или страницы сайта, которые используются для организации и распространения "совокупности аудиовизуальных произведений", доступ к которым предоставляется за плату или при условии просмотра рекламы, и доступ к которым в течение суток получают более 100 тыс. пользователей интернета, находящихся на территории РФ, обязан "не допускать распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание".

Владелец такого сервиса обязан в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение аудиовизуального произведения, в отношении которого министерством культуры принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирующие их отрицание.

Владелец соцсети, доступ к которой в течение суток получают более 500 тыс. пользователей, находящихся в РФ, обязан в течение суток ограничить доступ "к распространяемому на персональной странице пользователя социальной сети аудиовизуальному произведению", в отношении которого министерством культуры принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирующие их отрицание.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Владимир Путин Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 31 июля

Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры

Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры

РКН потребовал от операторов связи удалить программное обеспечение Speedtest

Путин подписал закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов

Путин подписал закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов
Военная операция на Украине

Минобороны РФ оценило потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр в 7,5 тыс. человек

Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было

Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было

Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии

Суд взыскал с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски из-за оскорблений в Сети

Суд взыскал с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски из-за оскорблений в Сети

Участник нападения на Дагестан в 1999 году получил 13 лет колонии

В Росрыболовстве отметили, что землетрясение на Камчатке изменило среду обитания рыбы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6854 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });