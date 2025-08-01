Минобороны РФ заявило о наступательных действиях российской армии в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские войска в течение недели вели наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке министерства обороны.

По данным ведомства, за неделю группировкой "Центр" нанесено поражение формированиям тринадцати украинских бригад. ВСУ потеряли до 2 875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожено 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.



